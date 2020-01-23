ريال مدريد يتفادى الاحراج ويهزم سلمنقا في كأس الملك

رياضة 2020-01-22 | 22:43 2,050 مشاهدة انجز ريال مدريد ، مهمته امام سلمنقة بنجاح، بعدما تغلب عليه 3-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب "إل هيلمانتيكو"، في دور الـ32 بكأس ملك اسبانيا. وتناوب على تسجيل ثلاثية ريال مدريد كل من غاريث بيل في الدقيقة 18 ووخون جونجورا بلخطأ في مرماه في الدقيقة 62 وإبراهيم دياز في الدقيقة 90، فيم سجل هدف سلمنقة، اللاعب الفارو روميرو في الدقيقة 57. وبهذا الفوز تأهل الريال الى دور الـ16 من المسابقة.

المحرر: محمد خليل

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