2020-01-22 | 21:48
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علق وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، على تراجع نتائج الأندية العراقية في البطولات الخارجية.
وأضاف أن "الرياضة وانجازاتها واقع ملموس يترجم رقي البلد وتقدمه والعكس صحيح، ويقينا ان هذا الواقع الصعب الذي كان نتاجا لسنوات عجاف لابد لليل ان ينجلي وتعود رياضتنا ومشاركاتنا الخارجية الى الطليعة عربياً وقارياً كما عهدناها وعهدتموها، وبما يليق باسم العراق ومكانته الدولية".
واوضح "اليوم قد تحققت خطوات اساسية في الاتجاه الذي ننشده سواء على جانب حلحلة الخلافات ووأدها أم في مجال القوانين والتشريعات الرياضية التي نعتقد أنها الأهم كونها الأساس الذي ينظم عمل الرياضة ويصل بها إلى الإنجاز، واخرى تمس البنى التحتية وأثرها في تحقيق الانجاز، وهو ما تتولى وزارة الشباب والرياضة تنفيذه والاشراف عليه بما يلبي طموح وامال جماهيرنا الرياضية العريقة، ولا يسعنا ازاء الواقع المنظور الا ان نعدكم بان يكون المقبل أفضل بخطوات ملموسة قريبة والله المستعان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب يعلق على تراجع نتائج الاندية العراقية ويؤكد: المقبل أفضل للرياضة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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