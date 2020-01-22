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وزير الشباب يعلق على تراجع نتائج الاندية العراقية ويؤكد: المقبل أفضل للرياضة العراقية

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2020-01-22 | 21:48

وزير الشباب يعلق على تراجع نتائج الاندية العراقية ويؤكد: المقبل أفضل للرياضة العراقية

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علق وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، على تراجع نتائج الأندية العراقية في البطولات الخارجية.
وقال رياض في بيان تلقته الخليج 365، "جمهورنا الرياضي الكريم في عراقنا الحبيب نعلم مقدار الالم والأسى في قلوبكم عقب خسارة انديتنا الجماهيرية القوة الجوية والشرطة ثم الزوراء الواحد تلو الآخر في البطولات الدولية التي شاركوا فيها، ونشارككم هذا الشعور الاليم، كوننا ندرك تماما ان خروج الاندية الثلاثة له اسباب ومسببات، ربما شاركت بها المؤسسات والظروف القاهرة التي يعيشها بلدنا اليوم".

وأضاف أن " وانجازاتها واقع ملموس يترجم رقي البلد وتقدمه والعكس صحيح، ويقينا ان هذا الواقع الصعب الذي كان نتاجا لسنوات عجاف لابد لليل ان ينجلي وتعود رياضتنا ومشاركاتنا الخارجية الى الطليعة عربياً وقارياً كما عهدناها وعهدتموها، وبما يليق باسم العراق ومكانته الدولية".

واوضح "اليوم قد تحققت خطوات اساسية في الاتجاه الذي ننشده سواء على جانب حلحلة الخلافات ووأدها أم في مجال القوانين والتشريعات الرياضية التي نعتقد أنها الأهم كونها الأساس الذي ينظم عمل الرياضة ويصل بها إلى الإنجاز، واخرى تمس البنى التحتية وأثرها في تحقيق الانجاز، وهو ما تتولى وزارة الشباب والرياضة تنفيذه والاشراف عليه بما يلبي طموح وامال جماهيرنا الرياضية العريقة، ولا يسعنا ازاء الواقع المنظور الا ان نعدكم بان يكون المقبل أفضل بخطوات ملموسة قريبة والله المستعان".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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