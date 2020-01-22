ثنائية جريزمان تُنقذ برشلونة من مفاجأة إيبيزا بكأس ملك اسبانيا

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2020-01-22 | 20:57
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نجا فريق برشلونة من الوداع المبكر لكأس ملك إسبانيا بعدما تغلب بصعوبة بالغة على مضيفه إيبيزا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف.
وواجه برشلونة نظيره إيبيزا على ملعب كان ميسيس، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وتمكن من التأهل لدور الـ16.
وافتتح خافي بيريز، التسحيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، بعد خطأ ساذج من دفاع برشلونة.
ونجح أنطوان جريزمان في إدارك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 72، بعد تمريرة رائعة من فرينكي دي يونج.
وافتتح خافي بيريز، التسحيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، بعد خطأ ساذج من دفاع برشلونة.
ونجح أنطوان جريزمان في إدارك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 72، بعد تمريرة رائعة من فرينكي دي يونج.
وعاد جريزمان ليخطف هدف الفوز القاتل لبرشلونة، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.
المحرر: محمد خليل
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