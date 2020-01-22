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ثنائية جريزمان تُنقذ برشلونة من مفاجأة إيبيزا بكأس ملك اسبانيا

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2020-01-22 | 20:57

ثنائية جريزمان تُنقذ برشلونة من مفاجأة إيبيزا بكأس ملك اسبانيا

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نجا فريق من الوداع المبكر لكأس ملك إسبانيا بعدما تغلب بصعوبة بالغة على مضيفه إيبيزا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف.
وواجه برشلونة نظيره إيبيزا على ملعب كان ميسيس، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وتمكن من التأهل لدور الـ16.

وافتتح خافي بيريز، التسحيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، بعد خطأ ساذج من دفاع برشلونة.


ونجح أنطوان جريزمان في إدارك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 72، بعد تمريرة رائعة من فرينكي دي يونج.

وعاد جريزمان ليخطف هدف الفوز القاتل لبرشلونة، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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