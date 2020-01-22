الحلبوسي والمالكي يؤكدان ضرورة الإسراع باختيار رئيس للحكومة يحظى بالمقبولية

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، ضرورة الإسراع باختيار رئيس للحكومة يحظى بالمقبولية ويتوافق مع تطلعات الشعب.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
وأضاف البيان أن اللقاء "بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وملف تشكيل الكابينة الحكومية، والتأكيد على ضرورة الإسراع باختيار رئيس للحكومة يحظى بالمقبولية ويتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي".
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