تنشر الخليج 365، وثائق صادرة من وزارة الداخلية تتضمن ترقية ضباط الى رتبة اعلى واحالتهم الى التقاعد بناء على طلبهم. وادناه نص الوثائق:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. الداخلية تقرر ترقية ضباط الى رتبة اعلى واحالتهم الى التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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