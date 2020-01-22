صالح من دافوس: أعمال العنف أدت لمقتل أكثر من 600 من المتظاهرين

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، مقتل أكثر من 600 من المتظاهرين الأبرياء السلميين، فيما اشار الى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وايران كان لهم دوراً محورياً في الحرب ضد "داعش".
وقال صالح في مؤتمر صحافي عقده في سويسرا على هامش منتدى دافوس الاقتصادي وتابعته الخليج 365، إنه "لأمر مدمر ومؤلم من أن أعمال العنف التي يرتكبها الخارجون عن القانون أدت إلى مقتل أكثر من 600 من المتظاهرين الأبرياء السلميين".
وأضاف صالح أن "العراق مدين بالامتنان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لا سيما للدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمه، وما زال يقدمه هذا التحالف، في الحرب ضد داعش"، مؤكدا بالقول "لقد كان التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة أساسيا في اتاحة القوات العراقية بالظهور منتصرة في تلك المعركة الوجودية".
وأضاف صالح أن "العراق مدين بالامتنان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لا سيما للدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمه، وما زال يقدمه هذا التحالف، في الحرب ضد داعش"، مؤكدا بالقول "لقد كان التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة أساسيا في اتاحة القوات العراقية بالظهور منتصرة في تلك المعركة الوجودية".
واستدرك قائلا أن "إيران لعبت أيضاً دوراً محورياً في الحرب ضد داعش، ونحن نتشارك مع الجمهورية الإسلامية روابط عريقة من الجغرافية والموارد المائية والاقتصاد والدين".
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