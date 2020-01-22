مصدر: لاصحة لتعيين البصري نائباً لرئيس الحشد الشعبي

نفى مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن تعيين ابو علي البصري نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي خلفا لابي مهدي المهندس. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إنه لاصحة للانباء التي تداولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول اختيار البصري خلفاً للمهندس. ودعا المصدر، وسائل الاعلام إلى الدقة والتأني في نشر الاخبار وتلقيها من مصادرها الرسمي، سيما الموقع الرسمي لهيئة الحشد الشعبي المختص بنشر نشاطات وأخبار الحشد.



وتناقلت وسائل اعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا افادت بأن شورى الحشد الشعبي انتخبت "أبي علي البصري" نائباً لرئيس الحشد خلفاً لأبي مهدي المهندس الذي استشهد في غارة أميركية استهدفته مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد. وتناقلت وسائل اعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا افادت بأن شورى الحشد الشعبي انتخبت "أبي علي البصري" نائباً لرئيس الحشد خلفاً لأبي مهدي المهندس الذي استشهد في غارة أميركية استهدفته مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

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