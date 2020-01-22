النصر يتحدث عن 'انسداد سياسي' ويحذر من الانزلاق نحو الفوضى

حمّل ائتلاف النصر، الأربعاء، قوى سياسية مسؤولية "الانسداد السياسي" الحالي وتأخير تسمية رئيس وزراء مستقل، محذراً من انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى.
وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه يحمّل "القوى السياسية الرئيسة، الانسداد السياسي الحالي، والتاخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة الانتقالية"، محذراً من "جميع القوى السياسية والمجتمعية من انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البنّاءة".
ودعا ائتلاف النصر القوى السياسية إلى "ضرورة الارتفاع لمستوى الأزمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسي"، مطالباً اياها بـ"العمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالإصلاح والعدالة والسيادة".
يشار إلى أن مجلس النواب وافق، في الأول من شهر كانون الأول الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تستمر المباحثات من أجل اختيار رئيس وزراء جديد.
ودعا ائتلاف النصر القوى السياسية إلى "ضرورة الارتفاع لمستوى الأزمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسي"، مطالباً اياها بـ"العمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالإصلاح والعدالة والسيادة".
يشار إلى أن مجلس النواب وافق، في الأول من شهر كانون الأول الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تستمر المباحثات من أجل اختيار رئيس وزراء جديد.
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