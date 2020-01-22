ليست قطر.. الاتحاد الآسيوي يعلن الأرض المحايدة للأندية الإيرانية في ملحق الأبطال

2020-01-22 | 08:37
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، نقل مباراتين من الدور التمهيدي لدوري الأبطال من إيران إلى ملاعب محايدة، بسبب مخاوف أمنية في البلاد.
وتأجلت يوم الثلاثاء مباراتان في دوري الأبطال لفريقين إيرانيين، حيث كان سيلعب شهر خودرو ضد الرفاع البحريني، والاستقلال ضد الكويت الكويتي، وستقام المواجهتان في الإمارات، بعدما أصدرت حكومات عديدة تحذيرات بالسفر إلى إيران.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "من أجل مساعدة اللعب في ملاعب محايدة، وهو ما وافقت عليه اللجان المختصة بالاتحاد الآسيوي، فإن الاتحاد الآسيوي سيقيم المباراتين في 25 يناير (كانون الثاني) 2020 في الإمارات العربية المتحدة".
وبحسب تقارير إيرانية محلية فإن أندية إيرانية في دوري الأبطال، منها بيروزي وسيباهان، أكدت أنها سترفض اللعب في المسابقة إذا لم يكن بوسعها استضافة مباريات على أرضها في هذه المسابقة القارية.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "من أجل مساعدة اللعب في ملاعب محايدة، وهو ما وافقت عليه اللجان المختصة بالاتحاد الآسيوي، فإن الاتحاد الآسيوي سيقيم المباراتين في 25 يناير (كانون الثاني) 2020 في الإمارات العربية المتحدة".
وبحسب تقارير إيرانية محلية فإن أندية إيرانية في دوري الأبطال، منها بيروزي وسيباهان، أكدت أنها سترفض اللعب في المسابقة إذا لم يكن بوسعها استضافة مباريات على أرضها في هذه المسابقة القارية.
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