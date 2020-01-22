بالفيديو.. شوارع الديوانية تغرق

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه شوارع الديوانية وهي تغرق بفعل مياه الامطار.

وبحسب ما اكده مراسل الخليج 365، ان الامطار مازالت مستمرة بالهطول في المحافظة منذ ليلة امس.

واضاف ان المياه دخلت في بعض المناطق الى المنازل والمحال التجارية.

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