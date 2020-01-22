بالفيديو.. شوارع الديوانية تغرق

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه شوارع الديوانية وهي تغرق بفعل مياه الامطار.
وبحسب ما اكده مراسل الخليج 365، ان الامطار مازالت مستمرة بالهطول في المحافظة منذ ليلة امس.
واضاف ان المياه دخلت في بعض المناطق الى المنازل والمحال التجارية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.