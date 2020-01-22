مجلس الشيوخ يرفض سبعة مقترحات تقدم بها الديمقراطيون في محاكمة ترامب

قدم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعديلا ثامنا على مشروع القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، من ضمن حزمة التعديلات التي استعرضها مجلس الشيوخ في جلسات محاكمة ترامب، والتي صوت في رفض سبع مقترحات منها.

ويتعلق التعديل الثامن بإصدار مذكرة استدعاء بحق مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون.

وكان المجلس قد صوت ضد التعديلات السبعة التي تقدم بها شومر و تتعلق بطلب وثائق واستدعاء شهود على صلة بقضية حجب المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويتوقع ان يصوت المجلس على مشروع القواعد بعد أن ينتهي شومر من تقديم تعديلاته على المشروع.

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وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد التعديل الذي قدمه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والذي يتضمن طلبا لشهادة كل من مساعد الرئيس ترامب روبرت بلير ومايكل دافي، وهو مسؤول كبير في مكتب الإدارة والميزانية.

وورد الإسمان في تحقيق مجلس النواب، لكن شهادتهما في المحاكمة كانت مرهونة بقبول مجلس الشيوخ، الذي صوت في الأخير برفض طلب استدعائهما للإدلاء بشهادتهما وكان ذلك المقترح السادس الذي يرفضه المجلس بغالبية الأصوات منذ بدء النقاشات مساء الثلاثاء.

ووقعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على وثيقة مواد عزل ترامب خلال فعالية أقيمت في مبنى الكونغرس في 15 كانون الثاني 2020.