الموقف الامني والمروري في مناطق وسط بغداد

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن الموقف مناطق وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف المروري في اغلب الشوارع الرئيسية ببغداد تضمن استمرار قطع طريق سريع محمد القاسم بالاتجاهين"، مبينا ان "هناك زخم مروري في سريع القناة والجسر المعلق".

واضاف ان "حركة السير في جسر بيروت ضمن منطقة شارع فلسطين طبيعية"، مشيرا الى ان "هناك زخم بتقاطع ملعب الشعب وسريع الدورة".

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وتابع ان "طريق حلة بغداد مقطوع من قبل متظاهرين"، لافتا الى انه "تم تسجيل ١٥ حالة اختناق واصابة ضمن مقتربات سريع محمد القاسم وساحة الطيران فجر اليوم".

واكد المصدر ان "الموقف الامني في ساحات التظاهر التحرير والخلاني وجسري الجمهورية والسنك جيد".