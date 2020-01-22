بالفيديو.. 'حالوب' في ذي قار

نشر المتنبئ الجوي صادق العطية على صفحته الرسمية بالفيسبوم مقطع فيديو يظهر فيه تساقط "الحالوب" في محافظة ذي قار. ويظهر المقطع ادناه "الحالوب" وهو يغطي شوارع قضاء الجبايش في المحافظة.



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