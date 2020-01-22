بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

اعلن مجلس النواب، الاربعاء، عن جدول اعمال جلسته المقرر عقدها اليوم. وبقحسب الجدول ادنا فأنه يتضمن ستة فقرات ابرزها التصويت على مقترح قانون الهيئة العراقية للاعتماد. Advertisements كما تضمن ايضا القراءة الاولى لاربعة قوانين اضافة الى مناقشات عامة.

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