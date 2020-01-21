صالح يغادر الى سويسرا

غادر رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الى سويسرا لحضور مؤتمر دافوس. وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان "رئيس الجمهورية برهم صالح غادر الى سويسرا لحضور مؤتمر دافوس". ومن المقرر ان يلتقي صالح خلال المؤتمر بعدد من زعماء الدول العالمية لبحث العلاقات الثنائية.

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