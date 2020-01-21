الصدر: الشعب منتفض وذو مدد

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بشأن "التظاهرة المليونية" المزمع انطلاقها يوم الجمعة المقبل، فيما أكد ان "الشعب ذو مدد".



وأضاف :"سيادة. حرية. إصلاح كالمطلب المتجذر المتجدد.. هم العاشقون الذائبون.. بالموطن المتوحد.. صادحون بصوتهم يا موطني عشقناك كسيد اوحد". وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، إنه "لا مكان للأغراب في بلدي فالشعب منتفض وذو مدد.. فهل علمت ان صوت الشعب كزئرة الأسد.. إذا علت واشتد زئيرها إنها للنصر كالموعد ستزيل كل غريب وتقلع ظلم الفاسد".وأضاف :"سيادة. حرية. إصلاح كالمطلب المتجذر المتجدد.. هم العاشقون الذائبون.. بالموطن المتوحد.. صادحون بصوتهم يا موطني عشقناك كسيد اوحد". وختم الصدر تغريدته بالقول :"تظاهروا.. تقدموا".

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