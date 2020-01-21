متظاهرون يحرقون اطارات في شارع فلسطين شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام متظاهرين بحرق اطارات في شارع فلسطين شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شارع فلسطين باتجاه النهضة خرج عن الخدمة بعد حرق الاطارات من قبل متظاهرين".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.