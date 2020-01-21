افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين في سريع الدورة جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ضمن سريع الدورة". وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بقيام متظاهرين بحرق اطارات ومحاولة قطع سريع الدورة.

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