مصدر: رئيس المحكمة الاتحادية يعين عضو محكمة بصفة اصلية بدون وجود سند دستوري

كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، ان رئيس المحكمة الاتحادية عين عضو محكمة بصفة اصلية بدون وجود سند دستوري. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس المحكمة الاتحادية ورط رئيس الجمهورية بالتوقيع على مرسوم جمهوري بتعين عضو محكمة اتحادية بدون وجود نص دستوري او قانوني". واضاف المصدر ان "رئيس المحكمة الاتحادية خالف القانون بهذا الاجراء"، مشيرا الى انه "من الان وصاعدا لاتوجد في العراق محكمة دستورية كاملة النصاب بعد تعيين عضو اصلي مخالف للدستور والقانون".



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