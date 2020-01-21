اتهم مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، "مخابرات دولة جارة" بالترويج لوفاة الاخير تمهيدا لاغتياله، "كما حدث ابان حكم لنظام السابق"، فيما أكد أن علاوي يحضر مؤتمرات إقليمية ودولية خارج العراق، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب علاوي: مخابرات دولة جارة تروج لوفاته تمهيدا لاغتياله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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