سقوط صاروخين كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن صاروخين كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة اذا كانت هناك خسائر بشرية ام لا".

واضاف المصدر انه "تم اطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.