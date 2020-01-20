افاد مصدر امني، الاثنين، بانه تم قطع الطريق السريع من جهة القرنة في البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا مساء اليوم، الطريق السريع من جهة قضاء القرنة في البصرة امام حركة سير العجلات". واضاف ان "القطع تم بواسطة الاطارات المحروقة".

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