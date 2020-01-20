بابل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

اعلنت محافظة بابل، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقال محافظ بابل بالوكالة حسن منديل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الثلاثاء الموافق الـ21 من كانون الثاني الحالي".

واضاف ان "ذلك يشمل جميع المؤسسات الرسمية بالمحافظة باستثناء الخدمية منها".