الاخفاق العربي يهز اركان البيت الشرطاوي

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2020-01-20 | 20:24
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وخسر الشرطة امام الشباب السعودي بنتيجة 1-0 في اياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 6-0.
وبالاضافة الى الربيعي، قدم عضوا ادارة النادي علي الشحماني وتحسين الياسري، استقالتهما ايضا، بسبب الخروج من البطولة العربية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر في ادارة النادي ان "ادارة الشرطة تفكر بالاستغناء عن المدرب الكسندر اليتش، بعد الاخفاق في تحقيق الفوز".
واضاف ان "ادارة النادي، قررت استقطاع 25% من عقود اللاعبين بعد الخسارة في مباراة اليوم".
المحرر: محمد خليل
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