التخطيط تكشف تفاصيل عن مشروع تشغيل الشباب

كشفت وزارة التخطيط، الاثنين، تفاصيل مشروع تشغيل الشباب، مؤكدة أن المشروع يتضمن توفير فرص العمل المناسبة، ومنح القروض الميسرة لإقامة مشاريع مدرّة للدخل.

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