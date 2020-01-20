بين اجتماع فصائل المقاومة العراقية في إيران، واجتماع بعض القوى السُنّية في الإمارات، يقف العراق أمام مفترق يتمثل الأول بمواجهةٌ سياسيّةٌ ميدانية ضد الولايات المتحدة، والثاني الخضوع لرغبات إدارة دونالد ترامب، بدءاً بـتفهم انتشار القوات الأميركية، وصولاً إلى المضيّ في تقسيم بلاد الرافدين وفق أقاليم طائفية باطناً وإداريةً ظاهراً. مدينة قم الإيرانية التي شهدت اجتماعاً ضم قادة فصائل المقاومة برئاسة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يميل هذه الأيام الى التصعيد مع واشنطن قالباً كل تحليلات المحللين السابقة ان الرجل تخلى عن موروثه المقاوم فإلى أكرم الكعبي و ليث الخزعلي و أبو آلاء الولائي وآخرين يقف الصدر ما شكل للأذهان اصطفاف جبهة شيعية تحمل إشارة حقيقية لبدء العمل المقاوم الذي سيمثل رداً رسمياً ضد عساكر واشنطن في حال تنصلت إدارة الاشقر الجمهوري من الالتزام بدعوة الحكومة العراقية لجدولة انسحاب قواتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بين قم و ابو ظبي اكثر من مواجهة واكبر من صِدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.