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كشفت الفتاة ذات أطول شعر لمراهقة أن طول شعرها يبلغ 190 سنتيمترا، وأنها تستغرق ساعة لتنظيفه وتصفيفه يوميا.
وقالت نيلانشي باتيل، إن أصدقاءها يطلقون عليها لقب "رابونزيل"، تيمنا بالقصة الألمانية الخيالية للأخوين غريم وأصحبت معروفة في الثقافة الشعبية الغربية.
وعبرت باتيل، البالغة من العمر 17 عاما، عن حبها لشعرها الطويل وقالت إنه "نعمة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.
وقد نجحت باتيل في التغلب على رقمها القياسي السابق المسجّل في 21 نوفمبر 2018، حيث كان طول شعرها 170.5 سنتيمترا.
وتكرّس باتيل وهي من بلدة موداسا في ولاية غوجارات، الكثير من الوقت والجهد لضمان بقاء شعرها الشهير سميكا وصحيا، مشيرة إلى أنها تلتزم بروتين صارم للحفاظ عليه، حيث تغسل شعرها مرة واحدة في الأسبوع فقط، ويحتاج إلى نصف ساعة حتى يجف، ثم إلى ساعة إضافية لتمشيطه!
وتستخدم باتيل زيتا منزليا تصنعه والدتها للحفاظ عليه، وتصف هذا الزيت بأنه "سري"، رافضة الكشف عن مكوناته أو طبيعته.
كانت هذه تفاصيل خبر 'ريبونزل' الحقيقية... صاحبة أطول شعر لمراهقة في العالم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.