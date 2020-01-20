حصيلة جديدة عن حالات الاختناق والاصابات بتظاهرات بغداد

كشف مصدر امني، الاثنين، عن حصيلة جديدة عن حالات الاختناق والاصابات في احداث طريق محمد القاسم وسط بغداد منذ يوم امس، مؤكداً تسجيل اكثر من 100 حالة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة احداث محمد القاسم يوم امس لغاية الان بلغت ٩٦ حالة اختناق واصابة بعضها خطرة من المتظاهرين فضلا عن تسجيل ١٧ حالة اختناق واصابة من القوات الامنية".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، بتسجيل 66 حالة اختناق واصابة صيلة احداث اليوم فقط في طريق محمد القاسم والكيلاني وساحة الطيران وسط بغداد.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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