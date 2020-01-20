ممثل شهير يهاجم ترامب ويصفه بـ'مستغل للسلطة'

وحصل دي نيرو على الجائزة التي تمنح سنويا بعد 50 عاما لعب خلالها بطولة أفلام منها ”ذا دير هانتر“ (صائد الغزلان) و“ريجنج بل“ (الثور الغاضب) والجزء الثاني من سلسلة أفلام الأب الروحي إضافة إلى أفلام كوميدية منها ”ميت ذا بيرنتس“ (لقاء الوالدين). وفاز بجائزة أوسكار مرتين ولعب بطولة الفيلم المرشح لأوسكار ”ذي أيرش مان“ (الأيرلندي).وبعد صعوده إلى خشبة المسرح مساء يوم الأحد لاستلام الجائزة وسط حفاوة من الحاضرين هاجم دي نيرو الرئيس ترامب مجددا دون أن يذكره بالاسم حيث يواجه الرئيس محاكمة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تتعلق باتهامات إساءة استغلال السلطة وتضليل الكونجرس.

وقال دي نيرو ”هناك صواب وهناك خطأ وهناك منطق سليم وهناك إساءة استغلال سلطة، وأنا كمواطن أملك الحق مثل غيري...للتعبير عن رأيي“.

وتابع ”أملك صوتا أعلى بسبب مكانتي وسأستخدمه كلما رأيت إساءة سافرة لاستغلال السلطة وهذا كل ما يمكنني قوله الليلة“.

ثم وجه الشكر لزملائه الذين منحوه الجائزة تكريما له على مجمل أعماله وتسلم الجائزة.

وعلى الرغم من أن دي نيرو (76 عاما) اشتهر بقلة الكلام في المناسبات العامة عادة والحرص الشديد على خصوصية حياته الشخصية فإنه عُرف بكونه أحد أهم منتقدي ترامب خارج الدوائر السياسية.

وفي 2018 وجه انتقادات شديدة لترامب خلال بث حفل جوائز توني على الهواء مباشرة من أحد مسارح برودواي حيث كان دي نيرو مقدم الحفل. ورد ترامب بكتابة تغريدة وصف من خلالها الممثل بأنه ”فرد تافه للغاية“.