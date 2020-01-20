عشتار تدشن 2020 بذهبية جراند سلام أبو ظبي للجيوجيتسو

وحصدت عشاتار الميدالية الذهبية، بعدما اقصت منافساتها الاماراتية في المواجهة الاولى ثم البرازيلية في المواجهة الثانية، للتتوج باللقب وترفع العلم العراقي في البطولة.

وبهذا الصدد قالت عشتار في حديث للسومرية نيوز، إن "منافسات بطولة جراند سلام ابو ظبي، تعد احدى البطولات المهمة على مستوى العالم للعبة الجيوجيتسو".



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واوضحت أن "قوانين البطولة اختلفت في هذا العام، حيث كانت المواجهة تستغرق 5 دقائق في الماضي، لكن هذا العام اصبح النزال يستغرق 8 دقائق، لكن الحمدد له نجحت في حصد الذهبية".

واضافت عشتار، أن "الفوز لم يتحقق بمجهودي الفردي فقط وانما ايضاً بمجهود الكادر التدريبي وجمهوري الذي دائماً ما يساندني دائماً".

واتمت البطلة العراقية بالقول، "بعد حصد اللقب، لم اتوقف عن التدريب، حيث بدأت من الان التحضير لبطولة الالعاب الاسيوية المقرر اقامتها خلال الشهر المقبل".