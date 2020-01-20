انشاء مجمع لانتاج الماء الصافي شرق بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن انشاء مجمع لانتاج الماء الصافي شرق العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة ماء بغداد احدى ملاكات أمانة بغداد قامت بانشاء مجمع لانتاج وتصفية الماء ضمن منطقة الامين المحلة 745 بقدرة تصل الى 200 متر مكعب في اليوم".



وأضاف البيان أن "انشاء المجمع يأتي لتغطية التوسع العمراني في المنطقة المذكورة وسد الحاجة خلال فصل الصيف".



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