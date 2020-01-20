أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقيام متظاهري محافظة ميسان بقطع الطريقين المؤديان الى محافظتي بغداد والبصرة بالاطارات المحترقة، مشيرا الى أن المتظاهرين قاموا ايضا بقطع عدد آخر من الطرق داخل المحافظة بينها جسر الجمهورية. وفي ادناه مجموعة من الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر المتظاهرون يقطعون جسرا حيويا وسط ميسان وطريقين رئيسيين شمالها وجنوبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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