يمكن أن يكون العرض الذي أدته النجمة الكندية سيلين ديون، الجمعة الماضي، في ولاية ميامي الأميركية، أصعب حفل لها في حياتها كاملة، حيث أعلنت به المغنية البالغة من العمر 51 عاماً عن وفاة والدتها في مونتريال الكندية.
وقالت: "أنا متأكدة من أنكم سمعتم خبر وفاة والدتي في وقت مبكر من صباح هذا اليوم"، ليرد عليها الجمهور بأصوات تنهيد جماعية، ثم تغيرت النبرة الحزينة إلى هدير من الهتافات.
وأدّت النجمة الكندية عرضا مشحونا عاطفيا أمام حشد ممتلئ في أميركان إيرلاينز أرينا.
ثم طمأنت النجمة جمهورها عليها وقالت: "أنا على ما يرام ونحن جميعا بخير"، وبعد أن قاومت الدموع، واصلت ديون الحديث عن كيف كانت والدتها مريضة لفترة طويلة، وأن العائلة كانت تعرف أنها لن تبقى معهم لفترة أطول.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... سيلين ديون تعلن وفاة والدتها على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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