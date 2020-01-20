تصديق اعترافات مجموعة ارهابية أنشأت مضافات تحت الارض ‏في صحراء الانبار

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب، الاثنين، عن تصديق أقوال ستة إرهابيين أنشأوا مضافات تحت الأرض في صحراء الانبار.
وأضاف أن "القوات الامنية وجهت ضربات جوية لهم بعدما شخصت منطقة صخرية في صحراء الانبار أنشأت فيها مضافات تحت الارض"،لافتا إلى أن "المجموعة الارهابية كانت تقوم بتنفيذ عمليات نوعية داخل المدينة ومن ثم العودة الى المضافات".
وأوضح أن "قادة التنظيم الإرهابي أصدروا أمراً بالانسحاب الى المدن الآمنة ومنها بغداد ليتم القاء القبض عليهم وتصديق اقوالهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبصدد إحالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".
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