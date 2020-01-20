تصديق اعترافات مجموعة ارهابية أنشأت مضافات تحت الارض ‏في صحراء الانبار

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب، صدقت، أقوال ستة إرهابيين ‏أنشأوا مضافات تحت الأرض في صحراء الانبار."، مبينا أن "المجموعة ‏الإرهابية يقودهم متهم سوري الجنسية والمكنى (ابو هاجر السوري) عمل في ‏تنظيم داعش الارهابي في سوريا واستلم الاوامر بالانتقال مع أفراد مجموعته ‏الى صحراء الانبار".وأضاف أن "القوات الامنية وجهت ضربات جوية لهم بعدما شخصت ‏منطقة صخرية في صحراء الانبار أنشأت فيها مضافات تحت ‏الارض"،لافتا إلى أن "المجموعة الارهابية كانت تقوم بتنفيذ عمليات نوعية ‏داخل المدينة ومن ثم العودة الى المضافات".‏

وأوضح أن "قادة التنظيم الإرهابي أصدروا أمراً بالانسحاب الى المدن الآمنة ‏ومنها بغداد ليتم القاء القبض عليهم وتصديق اقوالهم وفقا لاحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبصدد إحالتهم ‏الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".