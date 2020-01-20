بالصور.. فرق الدفاع المدني تخمد الاطارات المحترقة قرب مطار النجف

نفذت فرق الدفاع المدني، ظهر الاثنين، حملة لاخماد الاطارات المحترقة قرب مطار النجف الدولي. وقال مراسل الخليج 365، في النجف، إن فرق الدفاع المدني بالمحافظة نفذت حملة لاخماد النيران التي اوقدها محتجون غاضبون في الاطارات قرب مطار النجف الدولي. واشار الى انسحاب المجاميع التي اغلقت الطرق صباحا عبر اشعال الاطارات. Advertisements

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