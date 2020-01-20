البنك المركزي يسمح لشركات الصيرفة بممارسة نشاط بيع كارتات شحن خطوط الاتصال

وقال البنك في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تقرر السماح للشركات الراغبة بممارسة نشاط بيع كارتات شحن خطوط الاتصال الخاصة بالشركات (آسيا سيل، زين، كورك)".

واضاف، "يشترط في ذلك فتح سجل مستقل له يثبت بموجبه الايراد المتحقق منه ليظهر في حسابات شركاتكم الختامية".



وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.