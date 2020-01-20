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ميسي يعيد برشلونة لصدارة الليغا في المباراة الاولى بعهد سيتيين

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2020-01-19 | 22:49

ميسي يعيد برشلونة لصدارة الليغا في المباراة الاولى بعهد سيتيين

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نجح فريق في تحقيق الفوز تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين، بهدف دون رد على نظيره غرناطة عن طريق ليونيل .
والتقى الفريقان على ملعب "كامب نو"، في إطار مباريات الجولة 20 للدوري الإسباني.

شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، وشهد الشوط الثاني طرد لاعب غرناطة جيرمان سانشيز في الدقيقة 69 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.


وفي الدقيقة 76 نجح ميسي في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة بعد تمريرة من أرتورو فيدال.

بذلك يستعيد البارسا صدارة الليجا بـ 43 نقطة ويتجمد رصيد غرناطة عند 27 نقطة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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