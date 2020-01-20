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2020-01-19 | 22:49
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نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين، بهدف دون رد على نظيره غرناطة عن طريق ليونيل ميسي.
شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين، وشهد الشوط الثاني طرد لاعب غرناطة جيرمان سانشيز في الدقيقة 69 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.
وفي الدقيقة 76 نجح ميسي في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة بعد تمريرة من أرتورو فيدال.
بذلك يستعيد البارسا صدارة الليجا بـ 43 نقطة ويتجمد رصيد غرناطة عند 27 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يعيد برشلونة لصدارة الليغا في المباراة الاولى بعهد سيتيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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