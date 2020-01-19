قطار ليفربول يدهس مانشستر يونايتد في البريميرليج

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2020-01-19 | 19:19
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وسجل هدفي ليفربول فيرجيل فان دايك (14) ومحمد صلاح (93).
وبتلك النتيجة عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.
المحرر: محمد خليل
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