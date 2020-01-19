قطار ليفربول يدهس مانشستر يونايتد في البريميرليج

رياضة 2020-01-19 | 19:19 1,329 مشاهدة Advertisements حسم ليفربول ديربي شمال إنجلترا، بالتغلب على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل هدفي ليفربول فيرجيل فان دايك (14) ومحمد صلاح (93). وبتلك النتيجة عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس. المحرر: محمد خليل

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