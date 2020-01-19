اصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، بإصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد". وأضاف أن "انفجار العبوة أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطيرة".



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