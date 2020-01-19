اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بأن مدنيين اثنين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة وضعها مجهولون على جانب الطريق في منطقة البنوك شمالي بغداد انفجرت، اليوم، ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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