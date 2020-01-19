الصدر يدعو الى التمييز بين السلميين والمخربين وعدم زج الحشد في التصدي لهم

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، :"أحترم قرار التصعيد الذي اتخذه الثوار، واتمنى ان يلتزموا بالسلمية وعدم الإضرار بامن الشعب وتعريض البلاد لحرب أهلية طاحنة".

وأضاف :"احترم قرار الحكومة (أن وجدت) في التصدي للمخربين وأعمال الشغب، لكن يجب التمييز بين السلميين والمخربين.. كما يجب عدم زج الحشد الشعبي في التصدي لهم فهذا يسيء لسمعتهم".



وشدد الصدر، على "الإسراع في اختيار مرشح غير جدلي وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ليتم تكليفه بتشكيل حكومة، وكفاكم أيها السياسيون مماطلة وكفاكم صراعاً من اجل المغانم فشعبكم وعراقكم في خطر"، مبيناً أن "أمنيتنا الإصلاح والسيادة.. لا شرقية ولا غربية.. ثورة ثورة إصلاحية".