الاستخبارات العسكرية تستولي على كدس بداخله صواريخ مقاومة للطائرات غربي الانبار

أعلن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الأحد، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من الاستيلاء على كدس بداخله صواريخ مقاومة للطائرات غربي الانبار. وقال أبو رغيف في تغريدة على "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "الاستخبارات العسكرية استولت على كدس للصواريخ والاعتدة المختلفة في الرطبةالفرقة الاولى الوصول إلى كدس للصواريخ والاعتدة المختلفة في منطقة حفرة الواحة شرق قضاء الرطبة بالأنبار".



وأضاف أن "الاستخبارات ضبطت بداخله١٥ صاروخ (SBJq ) وعتاد٣٧ملم مقاوم للطائرات واعتدة خفيفة مختلفة".



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