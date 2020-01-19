متظاهرون يقطعون طريق ناصرية غراف بالإطارات المشتعلة

أفاد مصدر أمني، الاحد، بأن متظاهرين يقطعون طريق ناصرية غراف بالإطارات المشتعلة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بوق الشطرة يدق من جديد إيذانا ببدء التظاهرات". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "متظاهرين في مدينة الغراف قطعوا الطريق الرابط مع مركز مدينة الناصرية بالإطارات المشتعلة".

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