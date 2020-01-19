الأمن اللبناني: إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن بينهم 7 ضباط في أحداث أمس

أعلنت قوى الامن الداخلي اللبناني، الأحد، عن إصابة 147 عنصراً من قوات الأمن بينهم سبعة ضباط في أحداث أمس.
ونقلت "سكاي نيوز" عن الأمن اللبناني قوله، إن "147 عنصراً من قوات الأمن اللبناني أصيبوا في أحداث أمس بينهم سبعة ضباط حالة بعضهم خطرة".
وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت، أمس السبت، واتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة.
وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت، أمس السبت، واتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة.
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