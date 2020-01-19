- 1/3
- 2/3
- 3/3
فتح مسلحون مجهولون، صباح اليوم، نيران اسلحتهم تجاه محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في محافظة الديوانية.
وأوضح أن القوات الامنية ضربت طوقا امنيا حول مبنى الدائرة، واجرت عملية بحث لالقاء القبض على تلك المجموعة.
وتجمع عشرات المتظاهرين، صباح اليوم، الاحد، امام دائرة المشتقات النفطية في محافظة الديوانية، للمطالبة باقالة مدراء الدوائر "المتحزبين" .
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يطلقون النار على محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية بالديوانية 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.