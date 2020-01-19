مسلحون يطلقون النار على محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية بالديوانية 'صور'

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن مجموعة مسلحة أطلقت النار، صباح اليوم، على محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في مدينة الديوانية.

وأوضح أن القوات الامنية ضربت طوقا امنيا حول مبنى الدائرة، واجرت عملية بحث لالقاء القبض على تلك المجموعة.