النزاهة: استقدام أعضاء بلجنة توزيع رواتب الصحوات بتهمة الاختلاس

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدام بحق أعضاء من لجنة توزيع رواتب أبناء العراق (الصحوات)، بتهمة "الاختلاس". وقالت الدائرة، إن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام 27 ضابطاً من مختلف الرتب العسكرية الأعضاء في لجان توزيع رواتب أبناء العراق (الصحوات) للأفواج التابعة لقيادة إحدى الفرق سابقاً في صلاح الدين بتهمة اختلاس رواتب الصحوات لمدة شهرين بمبلغ مقداره (3,789,344,000) مليار دينار".



وأوضحت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهمين في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

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