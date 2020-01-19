إعادة 76 طفلا من سوريا والعراق إلى داغستان الروسية

أعلن مكتب اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن السلطات تمكنت من إعادة 76 طفلا كانوا في مناطق القتال في سوريا والعراق، إلى أقاربهم في جمهورية داغستان الروسية. وقال نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومدير مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إيغور سيروتكين، إن "السلطات تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء القاصرين". Advertisements وأوضح سيروتكين "تم تنظيم.. مرافقة شاملة لـ 76 قاصرا عادوا إلى أقربائهم (من مناطق بالعراق وسوريا)، وسنعمل على توفير وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية". وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بشأن نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2019، أن روسيا، إلى جانب بلدان رابطة الدول المستقلة، تواصل العمل من أجل عودة مواطنيها من النساء والأطفال، الذين كانوا تحت إمرة الإرهابيين في سوريا والعراق.



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