بالصور.. خطوة جديدة نحو 'إحياء روح الموصل'

وقالت المنظمة، إنه "منذ بضعة أيام فقط، انتهت أعمال تثبيت بنية الجامع ومنارة الحدباء اللذين تعرضا إلى تدمير شبه كامل على يد تنظيم داعش في عام 2017"، مشيرةً إلى أنه "في تشرين الأول 2019، بدأت العمل على إزالة الألغام الأرضية من الموقع، وتثبيت ما تبقى من الهيكل الهش للمئذنة التاريخية المائلة التي يبلغ ارتفاعها 45 متراً، والتي بُنيت منذ ما يزيد على 840 عاماً".وأضافت، أنه "في أواسط شهر تشرين الثاني، أُزيلت الأنقاض بالكامل من محيط المئذنة وجامع النوري، وثُبتت قبة الجامع بوضع أشرطة حول قاعدتها ودعاماتها"، مبينةً أن "عملية إزالة الأنقاض لم تقتصر على رفع الأحجار القديمة من المكان، إذ ترقد بين الردم قطع قيّمة من الجامع والمئذنة، يمكن إعادة استخدامها في الترميم".

ولفتت المنظمة إلى أنه "خلال الشهر الماضي، جرى العمل على تدعيم أقواس الرواق في جامع النوري، وبذلك تصل هذه المرحلة من الترميم إلى خواتيمها".