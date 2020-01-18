مقتل شخصين واصابة اربعة بنزاع عشائري في مدينة الصدر

افاد مصدر امني، السبت، بان شخصين قتلا واصيب اربعة اخرون بنزاع عشائري في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع في مدينة الصدر شرقي بغداد استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ما ادى الى مقتل شخصين واصابة اربعة اخرين بجروح".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".

وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة واخرى نزاعات عشائرية تتطور لاستخدام الأسلحة النارية، وتتسبب بسقوط العديد من القتلى والمصابين.