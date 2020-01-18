متظاهرون يغلقون الدوائر الحكومية بالنجف بواسطة اللحام

افاد مصدر امني، السبت، بأن متظاهرين اغلقوا الدوائر الحكومية في النجف بواسطة اللحام.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من المتظاهرين اقدموا مساء اليوم على غلق الدوائر الحكومية في المحافظة بواسطة لحام ابوابها".
واضاف ان "ذلك جاء لمنع الموظفين من الدوام بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم".
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